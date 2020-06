La robotique suisse veut encourager ses chercheuses

vendredi, 05.06.2020

Le centre national NCCR Robotics met au concours un soutien financier. Seules les chercheuses et doctorantes peuvent y participer.

Sophie Marenne



Le centre national NCCR Robotics aimerait qu’un jour 50% de tous les professeurs de robotique soient des femmes. (Keystone)

La professeure de l’EPFL Jamie Paik est une pionnière de renommée mondiale dans le domaine des soft robots: les robots mous qui, par exemple, imitent les muscles. Sa collègue, Stéphanie Lacour, est considérée comme l’une des plus grandes spécialistes de l’électronique extensible, notamment des implants neuronaux. Chercheuse à l’EPFZ, Margarita Chli est une experte de la vision des drones autonomes. Professeure à l’UniBern, Laura Marchal a conçu un appareil de rééducation pour les victimes d’AVC. A la pointe de leur domaine, ces scientifiques représentent cependant des exceptions dans le paysage suisse de la recherche en robotique.

«Seuls 31% des scientifiques et ingénieurs sont des femmes dans le pays, toutes disciplines confondues. Et ce pourcentage descend en dessous de 10% dans certains secteurs», déplore le professeur Auke Ijspeert, chef du laboratoire de Biorobotique de l'EPFL. Sous-représentées dans l'ingénierie en général, les chercheuses le sont particulièrement en robotique. Pour combler ce fossé entre les genres, le Centre national de compétence en recherches robotiques (NCCR Robotics) lance un nouveau prix, sous la houlette de son comité Equal Oppotunities.

Appelée NCCR Robotics Equal Opportunities Award for Career Development, cette récompense veut soutenir les carrières des chercheuses, faire croître le nombre d’étudiantes dans les classes et sensibiliser. La nouvelle compétition s’adresse à toutes les jeunes femmes affiliées au NCCR Robotics. Au total, jusqu’à cinq lauréates seront épaulées chaque année par une bourse dont le montant s’élève jusqu’à 5000 francs pour financer leur projet.

«Il s'agit de soutenir les chercheuses sur leur propre voie, ce qui les aidera à développer leur carrière et à élargir leur réseau dans le domaine de la robotique», explique celui qui est responsable du comité Equal Opportunities. Les candidatures pour la première édition ont été ouvertes mi-mai.

Jusqu’au plus hauts échelons

Ce prix s’ancre dans un mouvement plus large de soutien aux femmes chercheuses, initié par le Fonds national suisse (FNS). «Notre bailleur de fonds surveille les déséquilibres entre hommes et femmes de sciences depuis de nombreuses années. Le FNS a déjà lancé divers programmes pour y remédier comme des bourses qui aident les jeunes chercheuses à concilier travail et vie de famille, ou d’autres qui aident les femmes de talent à sauter le pas vers le professorat», dit le spécialiste en biorobotique.

Du côté du NCCR Robotics, l’égalité des chances est une priorité. «Nous y consacrons beaucoup de temps et de ressources. Nous sommes fiers d’avoir déjà permis à 31 chercheuses de participer à des programmes d'échange et stages», souligne le professeur. L’un des chevaux de bataille de l’institut: lutter contre le «tuyau percé»: le fait que le pourcentage de femmes s’amenuise à mesure que vous montez dans l'échelle de carrière. «Notre rêve est qu’un jour 50% de tous les professeurs de robotique soient des femmes», décrit Auke Ijspeert.

Piquer la curiosité des filles

Pour atteindre cet objectif, le comité Equal Opportunities axe aussi ses efforts vers les plus jeunes. «Il y a un biais flagrant dès les premiers stades de notre éducation, et ce biais a un impact énorme sur toute la ligne», commente-t-il. En réaction, la cellule organise des ateliers pour sensibiliser les jeunes filles de 11 à 13 ans à la robotique. «C’est un domaine passionnant et en croissance rapide. Les filles impliquées pourront devenir les pionnières de demain», s’enthousiasme celui qui a étudié en Californie, en Ecosse ou encore au Japon.



Né en 2010, le consortium suisse NCCR Robotics implique 26 laboratoires de 6 institutions: l’EPFL, l’EPFZ, l’UNZ, l’UniBe, l’Idsia Lugano et l’Empa. Ses membres ont développé des technologies telles que des exosquelettes qui aident les patients atteints de lésions de la moelle épinière ou de paralysie, de nouveaux drones ou robots marcheurs pour la recherche et le sauvetage, mais aussi de petits robots maintenant utilisés dans des milliers d'écoles suisses pour enseigner les sciences et la pensée informatique.



Lire aussi:

- Deux millions pour les drones autonomes suisses

- Des robots mous et interactifs prennent de l’ampleur dans les murs de l’EPFL