Le KOF perçoit de premiers signaux positifs pour l'économie suisse

mardi, 30.06.2020

Le centre d'études conjoncturelles KOF constate en juin une embellie dans plusieurs secteurs, dont l'industrie de transformation.

Dans l'industrie de transformation, les perspectives demeurent à un niveau "très bas", mais l'embellie est plus marquée que dans d'autres branches.(Keystone)

L'économie suisse ne va pas se débarrasser de sitôt des effets néfastes de la crise du coronavirus, mais une lueur d'espoir pointe à l'horizon, particulièrement dans l'industrie de transformation.



En juin, le baromètre KOF a atteint 59,4 points, soit une hausse de 9,8 points sur un mois, indique un communiqué diffusé mardi. Malgré cette nette progression, l'indicateur manque totalement les attentes des économistes, qui tablaient entre 69 et 85 points.



L'institution a revu à la baisse la valeur de mai la fixant à 49,6 points, à comparer aux 53,2 points initialement annoncés.



Les tendances négatives qui ont plombé différents secteurs d'activité depuis le début d'année sont enrayées, relativise cependant le KOF.



Dans l'industrie de transformation, les perspectives demeurent à un niveau "très bas", mais l'embellie est plus marquée que dans d'autres branches. La métallurgie, la construction mécanique et automobile ainsi que la filière bois remontent la pente, alors que le statu quo prévaut pour la chimie.



Les signaux sont "très légèrement positifs" pour le bâtiment et les autres services. En revanche, la consommation privée et l'hôtellerie présentent encore et toujours des perspectives "très sombres", à en croire les spécialistes du KOF.(AWP)