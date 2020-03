Geberit continue à exceller malgré les aléas conjoncturels

mardi, 10.03.2020

Le cash-flow libre de Geberit a progressé de 10,7% en 2019. Poursuite des investissements en marketing et distribution ainsi que des gains de productivité.

Philippe Rey



Geberit élargira en 2020 son concept de systèmes de salle de bain (Geberit One) et lancera des nouveaux produits d'installation et de rinçage.