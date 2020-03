Coronavirus: le nombre de cas passe la barre des 300 en Suisse

lundi, 09.03.2020

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a enregistré lundi à 12h00 31 cas supplémentaires de coronavirus confirmés en 24 heures, portant le nombre de personnes contaminées en Suisse à 312. Vingt cantons sont touchés.

Soixante-deux autres cas sont encore en cours d'analyse au laboratoire de référence à Genève après un premier résultat positif à la maladie à coronavirus (Covid-19). L'épidémie a fait deux morts, une septuagénaire à Lausanne et un homme de 76 ans à Bâle-Campagne.

La tranche d'âge des cas testés positifs jusqu'ici va de 0 à 94 ans, la médiane étant de 47 ans (50% des cas sont plus jeunes et 50% sont plus âgés). 52% des cas concernent des hommes, 48% des femmes, précise l'OFSP.

Déjà 40 cas dans le canton de Zurich

Le canton de Zurich a déjà recensé 40 cas de coronavirus. Au total, 855 personnes ont été testées.

La question n'est pas de savoir si le virus va faire des morts dans le canton de Zurich, mais quand, a déclaré lundi la conseillère d'Etat Natalie Rickli, en charge du département de la santé. Désormais, tous les hôpitaux et les médecins du canton peuvent effectuer les tests.

Seules les personnes avec de la toux et de la fièvre qui sont âgées de plus de 65 ans ou avec des maladies chroniques sont testées, a précisé Natalie Rickli. Les tests effectués dans le canton sont depuis lundi analysés par l'Institut de virologie de l'Université de Zurich et ne doivent plus être envoyés au laboratoire de référence à Genève pour être confirmés.

Plus de 110'000 personnes dans le monde

Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde a atteint les 110.000, dont plus de 3.800 décès dans 100 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi vers 10h45 GMT.

Au total 110.564 personnes ont été contaminées et 3.862 sont décédées. La hausse - 1.532 nouvelles contaminations rapportées depuis dimanche à 17h00 -- est notamment liée à l'augmentation des cas en Iran, avec 595 nouveaux cas annoncés lundi.(awp)

