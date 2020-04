Covid-19:pour une aide d'urgence aux PME et indépendants

mardi, 31.03.2020

Le canton de Genève s'allie avec la FER Genève, la CCIG et APRÈS-GE, afin de soutenir les indépendants et les entreprises et porter de concert une initiative symbolique à l'attention de Berne.

«Il est primordial que la Confédération étende l’allocation perte de gain à tous les indépendants, c'est pourquoi nous devons nous unir», souligne Pierre Maudet, conseiller d'Etat du Département du développement économique (DDE).



Sous l'impulsion du Département du développement...