Covid: Vaud et Fribourg renforcent aussi leurs mesures

mardi, 03.11.2020

Fribourg et Vaud ont rejoint mardi Genève, Neuchâtel et le Jura qui ont décrété la fermeture totale des restaurants, bars, cafés, théâtres, cinémas, musées et salles de concert.

Suite aux annonces de Vaud et Fibourg, bars et restaurants doivent désormais rester fermés dans cinq cantons romands.(Keystone).

Bars et restaurants doivent désormais rester fermés dans cinq cantons romands. Seul le Valais et Berne les autorisent encore à accueillir des clients, mais avec des restrictions. Tous les cantons ont en revanche fermé les lieux culturels.

Le Valais avait montré la voie le 21 octobre, en ordonnant la fermeture complète des boîtes et bars de nuit, discothèques, pianos-bars et autres lieux assimilés ainsi que des lieux de divertissement et de loisirs comme les cinémas, les théâtres, les musées, mais aussi les piscines, les salles de bowling.

Pour l'heure, les établissements de restauration peuvent rester ouverts. Ils doivent toutefois fermer à 22h00 et s'assurer que les clients ne sont pas plus de quatre par table, s'ils ne sont pas issus du même foyer. Les clients ne peuvent consommer qu'assis. La situation est la même à Berne, à la différence que cafés, bars et restaurants peuvent garder leurs portes ouvertes jusqu'à 23h00.

Les autres cantons avaient également suivi ces mesures, mais ils sont allés plus loin ces derniers jours. Fribourg et Vaud ont rejoint mardi Genève, Neuchâtel et le Jura qui ont décrété la fermeture totale des restaurants, bars, cafés, théâtres, cinémas, musées et salles de concert.

"Les recommandations ne sont pas assez suivies", a expliqué le conseiller d'Etat fribourgeois Maurice Ropraz, en charge de la sécurité, rappelant que Fribourg figurait dans les trois cantons les plus touchés.

Ces fermetures ont des durées limitées. Elles sont valables au moins jusqu'au 15 novembre dans le Jura, au 22 novembre à Neuchâtel, au 23 à Berne, au 29 à Genève et jusqu'au 30 en Valais, à Fribourg et dans le canton de Vaud.(ats)