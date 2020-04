UPC envisage le chômage partiel pour le personnel de Mysports

lundi, 06.04.2020

Le câblo-opérateur UPC envisage le recours au chômage partiel pour les quarante employés de Mysports, afin de faire face à la crise sanitaire déclenchée par le coronavirus.

Le câblo-opérateur continue de déployer le plan de restructuration annoncé avant la crise, avec 120 suppressions de postes à la clé.(Keystone)

Le câblo-opérateur UPC réfléchit à des mesures pour faire face à la crise sanitaire déclenchée par le coronavirus. La chaîne Mysports pourrait notamment être concernée, en raison de l'arrêt de la compétition dans les ligues professionnelles de sport en Suisse.

"Nous envisageons le recours au chômage partiel pour les quarante employés de Mysports", a expliqué le directeur général d'UPC, Baptiest Coopmans, dans une interview lundi au journal Tagesanzeiger.



Le groupe de Wallisellen débourse 30 millions de francs par saison pour les droits de diffusion du hockey sur glace en Suisse. Pour M. Coopmans, récupérer une partie de l'argent ne constitue pas une priorité absolue, du moins pour le moment. UPC mène de discussions avec la ligue de hockey sur glace, qui doit faire face à des pertes massives en raison de l'annulation de la phase de play-offs.

"Nous discutons avec la Ligue sur la façon de compenser la perte", a précisé M. Coopmans. UPC va également pâtir de la suppression pure et simple des play-offs de hockey sur glace. Le patron du câblo-opérateur craint cependant des dégâts à plus long terme, si les clients venaient à lui tourner le dos. "Pour les conserver, nous renonçons au montant de l'abonnement pour le mois d'avril et offrons des bons pour du divertissement supplémentaire sur six mois."

La demande pour des connexions internet à haute vitesse et de contenus vidéos est en forte hausse. Les téléchargements ont augmenté de 30% à 40%. Les clients d'UPC font également recours à la visioconférence. Dans ce secteur, le chômage partiel n'est pas à l'ordre du jour.

Le câblo-opérateur continue de déployer le plan de restructuration annoncé avant la crise, avec 120 suppressions de postes à la clé. Ces coupes font partie du "plan de croissance" conçu par UPC il y a deux ans. "L'un des objectifs consiste à renouer avec la croissance en simplifiant les processus", selon M. Coopmans.(awp)

