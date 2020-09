Dryden: Eva von Rohr maintient sa place au conseil d'administration après la fusion

Von Rohr & Associates continuera à opérer en tant que marque indépendante, tout en développant des synergies entre les deux sociétés.(Keystone)

Von Rohr & Associates intègre le Groupe Dryden avec la volonté de pérenniser les valeurs fondatrices de la société qu’elle a créée en 1993. Nick Dryden reprend la direction opérationnelle en tant que Managing Director, alors qu’Eva von Rohr continuera à présider le Conseil d’administration.

Von Rohr & Associates continuera à opérer en tant que marque indépendante, tout en développant des synergies entre les deux sociétés.

Nick Dryden a fondé la société éponyme de Dryden Associates SA en 2008, spécialisée dans des prestations fiscales, comptables et d’administration des salaires aux entreprises internationales en Suisse ainsi qu’aux particuliers.

Diplômé de l'Université d'Edimbourg, il a obtenu le titre de comptable agréé auprès d'Ernst & Young. Il est également titulaire d’un MBA de l'IMD. Il a un vaste réseau d'affaires à son actif et, en tant que membre enthousiaste de la chambre de commerce anglo-suisse, il participe et s'intéresse vivement au développement des aspects internationaux du commerce et des services de l’Arc lémanique.

Acteur local dans l’accompagnement de la transition de carrière, notamment auprès des Cadres & Dirigeants, Von Rohr & Associates offre des services personnalisés et spécialisés auprès d’une large clientèle d’entreprises, très diversifiées, implantées à Genève, à Lausanne et à travers la Suisse romande.

Grâce à ses partenariats établis avec Grass Group et Arbora Global Career Partners, Von Rohr & Associates accompagne ses clients dans leur transition professionnelle sur toute la Suisse et dans le monde. Elle entend consolider son cœur de métier et contribuer activement à soutenir le tissu économique suisse romand, en particulier, face aux nouveaux enjeux conjoncturels résultant de la crise sanitaire COVID-19.