FiveCo prend son envol en lançant sa nouvelle marque

lundi, 09.12.2019

Le bureau d’ingénieurs FiveCo annonce sa nouvelle signature, Around Five. Sa première création est une horloge de table qui mêle innovation et design. L’entreprise a créé une campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter, dont l’objectif est d’obtenir les fonds nécessaires à la production de la première série.

Matteo Ianni



Baptisée «A5-01», cette horloge de table est le premier produit de la marque Around Five. Son prix est de 1210 francs.

Le bureau d’ingénieurs en recherche et développement FiveCo s’émancipe. Dans une optique de croissance, l’entreprise vaudoise annonce en effet le lancement de sa nouvelle marque baptisée «Around Five», née d’un partenariat avec Pilotdesign et son fondateur, Philippe Vallat.

Campagne...