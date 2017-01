Les fonderies suisses ont souffert du franc et des délocalisations l'an passé

Au total, les fonderies suisses ont écoulé 51'625 tonnes de fonte, soit un volume inférieur de 8,2% à celui livré en 2015. Le faible niveau d'utilisation des capacités de production en Europe, a encore accru la pression sur les marges.

Après un exercice 2015 difficile, les fonderies suisses ont encore souffert l'an passé du franc fort. De plus en plus de clients ont délocalisé des activités dans des pays à bas coûts, à la faveur de l'obtention de gros contrats. Mais la branche veut croire en ses chances en lien avec le Brexit.



La décision des Britanniques de quitter l'Union européenne (UE) a suscité une grande incertitude politique dans l'UE. Les dirigeants des fonderies suisses considèrent cette situation comme favorable aux fonderies helvétiques, un partenaire fiable disposant d'une monnaie forte et d'un cadre politique stable, écrit mardi l'Association suisse des fonderies (GVS).



Les mesures qui ont été prises en vue d'optimiser l'exploitation permettront d'améliorer la rentabilité, laquelle s'est érodée ces dernières années. Et 2016 s'est révélée une nouvelle année difficile pour les 47 entreprises membres de l'association qui ont vu leur chiffre d'affaires se contracter de 4,2% au regard de 2015 à 580 millions de francs.



L'essentiel des nouvelles commandes obtenues l'an passé ont émané des secteurs de l'industrie automobile ainsi que des producteurs de matériel ferroviaire et des véhicules utilitaires. En revanche, peu d'ordres sont parvenus des fabricants de machines, d'appareils électroniques, d'outils ainsi que d'installations et appareils divers.



Pour maintenir leur compétitivité, de nombreuses fonderies relocalisent les activités de production en grandes séries en Europe de l'Est, selon les résultats d'une enquête de l'association. En Suisse, elles veulent se focaliser sur les finitions spécialisées, la production de prototypes avec l'impression en trois dimensions, des domaines qui affichent une demande accrue. - (awp)