Aryzta susciterait l'intérêt de la société US Elliott Management

samedi, 29.08.2020

Le boulanger industriel doit faire face à des conflits d'actionnaires dont l'issue sera décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire, le 16 septembre.

Andreas Schmid. Le candidat proposé à la présidence demeure pour l'instant favori. (Keystone)

Le boulanger industriel en difficulté financière Aryzta, qui est en bataille avec d'importants actionnaires, fait l'objet de nouvelles rumeurs de rachat. Selon une dépêche de l'agence Bloomberg diffusée vendredi soir et qui cite des sources

informées, la société d'investissement américaine Elliott Management du milliardaire Paul Singer serait intéressée au rachat d'Aryzta.



Elliott Management a examiné une éventuelle offre d'achat pour Aryzta, selon Bloomberg. L'entreprise zurichoise, qui produit notamment les pains sandwiches des filiales de McDonald's avait aussi suscité, comme rapporté il y a environ un mois, l'intérêt

de sociétés de Private Equity comme Apollo Global Management et Cerberus Capital Management. Le groupe canadien de produits alimentaires et de boulangerie George Weston a aussi envisagé de faire une offre de rachat d'Aryzta. - (awp)