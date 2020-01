Le bitcoin au plus haut depuis mi-novembre

mardi, 14.01.2020

Le bitcoin a grimpé dans la nuit de lundi à mardi à son plus haut niveau depuis novembre 2019, poursuivant la progression amorcée depuis le début de l'année.

Le bitcoin, qui avait doublé de valeur l'année dernière, se trouve cependant encore loin du niveau qu'il avait atteint en juillet 2019.(Keystone)

A 11h50, la plus répandue des devises électroniques progressait de 4,7% à 8523,83 dollars. Depuis le début de l'année, la monnaie virtuelle a bondi d'environ 18%.



Le bitcoin, qui avait doublé de valeur l'année dernière, se trouve cependant encore loin du niveau qu'il avait atteint en juillet 2019 où la cryptodevise valait 12'931,50 dollars.



De fortes variations de cours ne sont pas une exception pour le bitcoin, dont la valorisation est passée à plus de 19'000 dollars en décembre 2017, avant chuter en l'espace d'un an à environ 3000 dollars.(awp)