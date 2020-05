Lonza et Moderna unies dans la conception d’un vaccin contre le Covid-19

vendredi, 01.05.2020

Le biochimiste bâlois va collaborer avec l’américain Moderna pour élaborer un vaccin contre le coronavirus.

Les partenaires prévoient de mettre sur pied une installation de production de mRNA-1273 dans les usines américaines de Lonza et dans ses deux emplacements en Suisse, a précisé le groupe bâlois vendredi. (Keystone)

Lonza a conclu un accord de collaboration stratégique de dix ans avec la biotech américaine Moderna. Moderna travaille à l'élaboration d'un vaccin contre le Covid-19. Dans le cadre de l'accord, les partenaires prévoient de mettre sur pied une installation de production de mRNA-1273 dans les usines américaines de Lonza et dans ses deux emplacements en Suisse, a précisé le groupe bâlois vendredi.

Le transfert de technologie débutera en juin prochain. Les premières charges de vaccins seront fabriquées en juillet par Lonza U.S.

Par la suite, d'autres unités de production de Lonza dans le monde seront équipées et au final, il sera possible de produire jusqu'à 1 milliard de doses de mRNA-1273 par année. Les installations de production de Lonza complètent les efforts de production actuels de Moderna aux Etats-Unis.

Une partie du financement du développement des installations de production chez Lonza U.S. sera couverte par un contrat de Moderna avec les autorités américaines de la santé, contrat qui avait été annoncé le 16 avril dernier. (AWP)



>>> Lire également notre dossier Coronavirus