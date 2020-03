La Suisse dépasse les 800 cas de coronavirus

jeudi, 12.03.2020

Le bilan actuel fait état de 858 cas testés positifs au coronavirus, avec une hausse de près de 200 cas en 24 heures. L'âge des cas testés positifs va de 0 à 98 ans, avec un âge médian de 49 ans.

L'âge des cas testés positifs va de 0 à 98 ans, avec un âge médian de 49 ans.(Keystone)

Le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter rapidement en Suisse. Le bilan actuel fait état de 858 cas testés positifs, avec une hausse de près de 200 cas en 24 heures. Ainsi 815 cas ont été confirmés et 43 autres sont encore en cours d'analyse.

L'âge des cas testés positifs va de 0 à 98 ans, avec un âge médian de 49 ans (50 % des cas sont plus jeunes et 50 % sont plus âgés que cet âge), a indiqué l'Office fédéral de la santé publique dans un communiqué jeudi. Les tranches d'âge les plus touchées vont de 20 à 59 ans. Côté genre: près de 52 % des cas sont des hommes, 48 % des femmes.

Répartition cantonale

Jusqu'à présent, des cas ont été déclarés dans 23 des 26 cantons suisses et dans la Principauté de Liechtenstein. Certains cas concernent également des personnes n'ayant pas de domicile permanent.

>> Retrouvez ici notre dossier consacré à l'épidémie du coronavirus

Le canton du Tessin (167/3) reste le canton le plus touché, suivi du canton de Vaud (151/5), de Zurich (90/1) et de Genève (76).

Deux nouvelles personnes sont décédées des suites du coronavirus ces dernières 24 heures au Tessin, a annoncé jeudi l'unité de crise cantonale. Les deux victimes étaient âgées de plus de 80 ans et souffraient déjà d'autres maladies.(awp)