Les performances du fabricant de matériel électronique Carlo Gavazzi ont ralenti en première partie d’année

jeudi, 26.11.2020

Le bénéfice net et les revenus sont en baisse chez le producteur de composants automatiques Carlo Gavazzi, au premier semestre 2020/2.

Le groupe de Steinhausen ne fournit aucune prévision chiffrée pour la suite de l'année, relevant que l'économie mondiale reste marquée par une grande incertitude en raison de la pandémie de Covid-19. (Keystone)

Touché par les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus et l'appréciation du franc, Carlo Gavazzi affiche une performance en repli au 1er semestre de l'exercice décalé 2020/21, clos fin septembre. Alors que ventes et commandes ont reflué, le fabricant schaffhousois de composants électroniques a vu son bénéfice net se contracter de 6,1% en un an à 3,1 millions de francs.



L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est pour sa part tassé de 2,4% à 8,3 millions de francs, alors que le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) a pu être maintenu à 5,3 millions, écrit jeudi Carlo Gavazzi. Le groupe établi à Steinhausen note être parvenu à contenir ses coûts à un stade précoce, ses charges de fonctionnement ayant fléchi de 4,7 millions à 30,4 millions.



Les revenus ont eux fléchi de 8,6% à 69,3 millions de francs. Exprimée en monnaies locales, la baisse s'est inscrite à 3,7%. Les commandes ont pour leur part reculé de 9,2% (-4,2% à taux de change constants) à 68,8 millions.



Alors que les ventes de Carlo Gavazzi ont correspondu aux attentes des analystes, le bénéfice net et le résultat d'exploitation ont nettement dépassé leurs anticipations.



Evoquant la suite de l'exercice, l'entreprise schaffhousoise ne fournit aucune prévision chiffrée. Relevant que l'économie mondiale reste marquée par une grande incertitude en raison de la pandémie de Covid-19, elle table sur des conditions encore difficiles sur les marchés de l'automatisation industrielle et du bâtiment, en particulier. (AWP)