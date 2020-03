Von Roll a renoué avec la rentabilité en 2019

mercredi, 11.03.2020

Les effectifs de Von Roll ont reculé de près de 5% à 1200 personnes. (Keystone)

Le fabricant de produits d'isolation Von Roll a vu son bénéfice croître en 2019, malgré des revenus en baisse. Il s'attend à des effets négatifs de l'épidémie de coronavirus sur les ventes et le bénéfice en 2020.

Chiffre d'affaires et entrées de commandes ont affiché un repli l'an dernier, le premier reculant de 9,5% à 291,6 millions de francs et les secondes de 11,6% à 296,9 millions, a indiqué mercredi le spécialiste soleurois des produits d'isolation électrique et industrielle.

"Le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, les incertitudes autour du Brexit et le ralentissement de l'économie globale ont eu un impact significatif sur la demande dans nos principaux marchés", d'après le communiqué.

Les recettes de la division Isolation, la plus grosse contributrice aux ventes, ont ainsi reculé de 7,6% à 212,7 millions de francs. Celles de la branche Composants se sont rétractées de plus de 14% à 78,9 millions.

Le bénéfice opérationnel brut (Ebitda) a diminué de 13,6% à 21,5 millions de francs. En revanche, le résultat d'exploitation (Ebit) a quasiment quadruplé à 9,7 millions pour atteindre une marge de 3,4%. Les flux de trésorerie opérationnels ont eux fondu de 32% à 12,6 millions.

Retour du bénéfice après une perte en 2018

Le bénéfice net a atteint 3,3 millions l'an dernier, contre une perte de 6,8 millions en 2018.

"En plus de l'optimisation continue de l'organisation et de la productivité, nos activités se sont concentrées au cours de l'exercice sur le développement de marchés, en particulier l'Inde et les Etats-Unis", a précisé l'entreprise de Breitenbach. Par ailleurs, pour soutenir de nouvelles activités dans l'automobile et l'aéronautique, elle a "augmenté les investissements dans le recrutement de personnel qualifié".

Les effectifs ont reculé de près de 5% à 1200 personnes.

Aucun dividende n'est annoncé, comme ces dernières années.

Le groupe ne livre pas de prévisions chiffrées pour l'année en cours, mais indique continuer à chercher des cibles d'acquisitions.

Vers 11h05, le titre gagnait 3,6% à 0,74 franc, dans un SPI en progression de 1,06%. (awp)