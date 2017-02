Swatch: chiffre d'affaires annuel en net repli, bénéfice divisé par deux

jeudi, 02.02.2017

Le bénéfice net de Swatch a été amputé de près de moitié à 593 millions de francs.

Pour 2017, la direction table sur une croissance saine, la marche des affaires ayant évolué dans la bonne direction sur les mois de novembre, décembre et janvier, notamment en Chine continentale.

Swatch a enregistré en 2016 un chiffre d'affaires en repli de 10,6% à 7,53 milliards de francs et de 10,8% en monnaies locales. Le bénéfice net a été amputé de près de moitié à 593 millions, a indiqué le groupe horloger jeudi. Les reversements aux actionnaires ont été abaissés.



Le résultat opérationnel (Ebit) a chuté de 44,5% à 805 millions de francs, correspondant à une marge opérationnelle de 10,7%. En 2015, la même marge s'était établie à 17,2%.



Swatch proposera à ses actionnaires un dividende abaissé à 6,75 francs par action au porteur et 1,35 franc par nominative, contre respectivement 7,50 francs et 1,50 franc pour 2015.



Pour 2017, la direction table sur une croissance saine, la marche des affaires ayant évolué dans la bonne direction sur les mois de novembre, décembre et janvier, notamment en Chine continentale. - (awp)