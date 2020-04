Le bénéfice annuel de Romande Energie plombé par Alpiq

Le bénéfice net de Romande Energie a plongé de plus de 30% en raison de la contreperformance d'Alpiq.

La part des sociétés associées a pesé à hauteur de 17,7 millions sur le bénéfice net, qui a reculé de 33% à 36,4 millions.(Keystone)

Malgré une stagnation du chiffre d'affaires, Romande Energie est parvenu en 2019 à améliorer sa marge brute et atteindre le seuil de rentabilité pour son unité Services. Le bénéfice net a plongé de plus de 30% en raison de la contreperformance d'Alpiq. Le dividende proposé est stable.



Le recettes ont reculé de 0,7% sur un an à 593,3 millions de francs, indique lundi l'énergéticien morgien. L'unité Services énergétiques a vu ses revenus bondir de 28% à 97,2 millions, une croissance aussi bien organique qu'externe.



La production de courant par les centrales appartenant au groupe a atteint 461 gigawattheures (GWh), en recul de 5%. Romande Energie affirme que cet indicateur est revenu "dans la norme" après une excellente année 2018. La société a vendu l'année dernière 2577 GWh (-4,9%).



La marge opérationnelle brute a gonflé de 3,5% à 306,9 millions de francs. En revanche, le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est replié de 1,5% à 131,1 millions.



La part des sociétés associées a pesé à hauteur de 17,7 millions sur le bénéfice net, qui a reculé de 33% à 36,4 millions. Cette contreperformance est principalement liée à l'énergéticien Alpiq. Romande Energie possède une participation dans EOS Hodling, structure actionnaire d'Alpiq à hauteur de 31,4%.



A fin décembre, les liquidités s'élevaient à 203,5 millions de francs.

Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende inchangé de 36 francs par action.



En raison de la crise sanitaire causée par le coronavirus, Romande Energie s'attend à un recul sur certaines de ses activités, sans pouvoir quantifier la baisse à l'heure actuelle. Le groupe morgien se dit prêt à faire face à cette situation, que ce soit au niveau financier ou à celui de l'approvisionnement en électricité.(awp)