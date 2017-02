Roche a accru ses revenus de 5% en 2016, à 50,58 milliards

mercredi, 01.02.2017

Le bénéfice net de Roche a progressé de 7% à 9,73 milliards de francs, détaille mercredi le rapport annuel du laboratoire rhénan.

Pour l'exercice en cours, la direction reconduit l'objectif de croissance de 1 à 5%, assortie d'une évolution similaire du BPA de base hors effets de changes. - (Reuters)

Roche a enregistré l'an dernier une croissance de son chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette des ambitions de sa direction, de 5% à 50,58 milliards de francs. L'excédent d'exploitation (Ebit) de base et le bénéfice par action (BPA) de base ont manqué de peu les attentes du consensus. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires le versement d'un dividende de 8,20 francs, contre 8,10 francs au titre de l'exercice 2015.



Le bénéfice net a progressé de 7% à 9,73 milliards de francs, détaille mercredi le rapport annuel du laboratoire rhénan. L'Ebit de base s'est établi à 18,42 milliards, en hausse de 5%, tandis que le BPA de base s'est enrobé de 8% à 14,53 francs.



Les analystes consultés par AWP anticipaient en moyenne des ventes de 50,81 milliards de francs, un Ebit de base de 18,54 milliards et un BPA de base de 14,75 francs.



Pour l'exercice en cours, la direction reconduit l'objectif de croissance de 1 à 5%, assortie d'une évolution similaire du BPA de base hors effets de changes. Les actionnaires devraient voir leur rémunération une nouvelle fois augmenter. - (awp)