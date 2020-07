Credit Suisse dépasse les attentes au deuxième trimestre

jeudi, 30.07.2020

Le bénéfice net de Credit Suisse a bondi de 24% à 1,16 milliard de francs au deuxième trimestre.

À moyen terme, la banque cible un versement d'au moins 50% du bénéfice net aux actionnaires. (Keystone)

Credit Suisse a publié une meilleure performance qu'escompté au deuxième trimestre. Le bénéfice net du groupe zurichois a bondi de 24% à 1.16 milliard de francs, a indiqué la banque aux deux voiles jeudi.



Le bénéfice avant impôts a progressé de 19% pour atteindre 1.6 milliard de francs.

La banque a effectué des provisions pour pertes sur crédit supplémentaires de 296 millions de francs au deuxième trimestre.



Le produit d'exploitation s'est inscrit à 6.19 milliards, soit une hausse de 11% sur un an. Les charges ont augmenté de 2% à 4.35 milliards.



Les résultats dépassent les prévisions des analystes, surtout sur le point de la rentabilité. Le consensus AWP tablait sur un bénéfice net de 675 millions, un bénéfice avant impôts de 1.03 milliard. Le produit d'exploitation était attendu en moyenne à 5,62 milliards et les charges à 4.17 milliards.



L'afflux d'argent nouveau a atteint 9.8 milliards, en nette progression par rapport au trimestre précédent, où il s'était inscrit à 5,8 milliards.



Le ratio de fonds propres durs CET1 s'est établi à 12.5%, contre 12.1% à la fin du premier trimestre.



Fort de cette solide performance, la banque prévoit de verser la deuxième partie du dividende, équivalent à la première distribution de 0.1388 franc brut par action. La décision sera prise lors d'une assemblée générale extraordinaire le 27 novembre. A cette occasion, le conseil d'administration "entend revoir" également le programme de rachat d'actions de cette année.



À moyen terme, la banque cible un versement d'au moins 50% du bénéfice net aux actionnaires, Le dividende ordinaire doit progresser d'au moins 5% par an. Des provisions pour le dividende de 2020 ont été réalisé à cette fin.(AWP)