Ford: les bénéfices 2016 chutent en raison d'une lourde charge

jeudi, 26.01.2017

Ford a annoncé jeudi un plongeon de ses bénéfices sur l'année 2016, marquée par une perte au quatrième trimestre due à une lourde charge de 3 milliards de dollars pour tenir compte d'une réévaluation des retraites de ses employés.



Le bénéfice net annuel s'est élevé à 4,6 milliards de dollars, en baisse de 37,7% sur un an, détaille dans un communiqué le constructeur automobile, qui a essuyé une perte nette de 800 millions de dollars lors des trois derniers mois.



La marque à l'ovale bleu avait expliqué la semaine dernière avoir changé le mode de calcul des cotisations retraite de ses employés, ce qui se traduit par une charge d'environ 1,9 milliard de dollars liée aux pensions des salariés internationaux et 900 millions pour les employés américains.



Ford a également dû inscrire une charge supplémentaire de 200 millions de dollars liée à l'annulation de la construction d'une usine au Mexique pour satisfaire aux demandes du nouveau président américain Donald Trump de développer ses activités aux Etats-Unis.



Hormis ces éléments, le groupe de Dearborn (Michigan, nord) a dégagé un bénéfice opérationnel annuel de 10,4 milliards de dollars, soit 200 millions de plus que son objectif initial (10,2 milliards). Ce résultat d'exploitation s'élève à 2,1 milliards de dollars au quatrième trimestre.



Le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 1,5% à 151,80 milliards de dollars, alors que les revenus trimestriels ont diminué de 4% à 38,7 milliards de dollars, en raison d'une baisse des ventes de véhicules.



A Wall Street, le titre reculait de 0,70% à 12,70 dollars vers 12H35 GMT dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la séance. - (awp)