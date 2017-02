General Motors: recul moindre que prévu des bénéfices 2016

mardi, 07.02.2017

Le bénéfice net annuel de General Motors a baissé de 2,7% à 9,43 milliards de dollars, dont 1,83 milliard au quatrième trimestre.

Tiré par de solides ventes de voitures, le chiffre d'affaires annuel a pour sa part augmenté de 9,2% à 166,38 milliards de dollars, tandis que les revenus trimestriels ont progressé de 10,84% à 43,92 milliards.

General Motors a annoncé mardi un recul moindre que prévu de ses bénéfices en 2016, profitant de l'engouement des consommateurs américains pour les grosses voitures qui lui a permis de contrecarrer des difficultés en Europe.



Cette performance s'est traduite par un bénéfice par action ajusté de 6,12 dollars sur l'année et de 1,28 dollar lors du quatrième trimestre. Les analystes anticipaient respectivement 6,01 dollars et 1,17 dollar.



GM a vendu un record de 10 millions de voitures (+1,2%) l'an dernier mais reste troisième constructeur automobile mondial derrière Volkswagen (10,3 millions d'unités) et Toyota (10,18 millions). - (awp)