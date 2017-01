Citigroup: les bénéfices 2016 dopés par la bonne santé de la spéculation

mercredi, 18.01.2017

Le bénéfice net annuel de Citigroup a certes reculé de 13,5%, à 14,91 milliards de dollars, mais il a augmenté de 7,1%, à 3,57 milliards, lors des trois derniers mois, tiré par de fortes recettes dans le courtage de produits financiers grâce à la flambée des marchés ayant suivi la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine.

Le chiffre d'affaires est inférieur aux attentes aussi bien sur l'année (69,87 milliards de dollars, en baisse de 8,2% sur un an) que sur le trimestre (17,01 milliards, en baisse de 8,71%). Les marchés espéraient respectivement 70,45 milliards de dollars et 17,3 milliards.

Ce dernier résultat s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 1,14 dollar sur le quatrième trimestre. Les analystes attendaient en moyenne 1,12 dollar.



"Nous avons eu une fin d'année 2016 solide et maintenons cette dynamique en ce début d'année", a commenté le PDG, Michael Corbat, cité dans le communiqué.



Comme les autres cinq grandes banques américaines, Citigroup a bénéficié d'une forte activité dans ses salles de marchés internes depuis l'élection de Donald Trump, qui a promis de démanteler la règlementation financière et de baisser les impôts pour les entreprises.



Les revenus générés par le courtage de produits financiers ont bondi de 24% au quatrième trimestre, tirés par le trading des obligations, devises, matières premières (FICC) dont les recettes ont flambé de 36%.



A Wall Street, le titre Citigroup, qui a pris 17% lors des deux derniers mois, reculait de 0,81%, à 57,90 dollars, vers 13H45 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance. - (awp)