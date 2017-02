Julius Baer multiplie par cinq son bénéfice net en 2016, dividende relevé

mercredi, 01.02.2017

Le gestionnaire de fortune Julius Baer a multiplié par cinq (+411%) son bénéfice net en 2016 à 619 millions de francs. Le conseil d'administration propose de verser aux actionnaires un dividende de 1,20 franc, ce qui représente une progression de 9% sur un an, indique le groupe zurichois mercredi. La masse sous gestion a atteint un record à 336 millions de francs, au profit d'une hausse de 12%, pour des entrées nettes d'argent de 12 milliards.



Le bénéfice net ajusté, hors frais d'intégration et de restructuration et amortissements sur valeurs immatérielles, s'est fixé à 705,5 millions de francs. Cet indicateur affiche un bond de plus de 150%. Sur une base de comparaison prenant en compte la provision destinée au programme fiscal américain, la hausse demeure marginale, à 0,6%.



Le produit d'exploitation a gonflé de 5,9% à 2,85 milliards de francs, selon le communiqué de Julius Baer. Les charges, calculées sur une base ajustée, ont été réduites de 16%.



L'établissement zurichois a dépassé les attentes du consensus AWP, qui tablait sur un bénéfice net de 589 millions de francs, un bénéfice ajusté de 706 millions, un produit d'exploitation à 2,80 milliards et une masse sous gestion à 333 milliards.



Julius Baer annonce par ailleurs la nomination de Larissa Alghisi Rubner au poste de directeur de la communication (CCO), en remplacement de Jan Bielinski. La nouvelle CCO prendra ses fonctions en juillet et intégrera le comité de direction.



Le gestionnaire zurichois ne fournit pas dans son communiqué de prévisions pour l'année 2017. - (awp)