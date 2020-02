Total:bénéfice net 2019 en retrait, plombé par les cours du brut

jeudi, 06.02.2020

Le bénéfice net 2019 du géant pétrolier Total a baissé de 2% en raison de la baisse des cours des hydrocarbures.

Le géant pétrolier et gazier français a vu son bénéfice net ajusté chuter de 13%.(Keystone)

Total a annoncé jeudi un bénéfice net en baisse de 2% à 11,27 milliards de dollars (10,97 milliards de francs) en 2019, en raison de la baisse des cours des hydrocarbures, et malgré une hausse de sa production.



Le géant pétrolier et gazier français a vu son bénéfice net ajusté - qui exclut des éléments exceptionnels et sert de référence - chuter pour sa part de 13% à 11,83 milliards de dollars, a-t-il indiqué dans un communiqué.



Les résultats ont souffert d'un environnement dégradé, avec une baisse des cours du pétrole de 10% l'an dernier pour le Brent et même une chute de 38% pour ceux du gaz européen.



Ces éléments négatifs ont pris le pas sur la forte hausse de 9% de la production d'hydrocarbures l'an dernier grâce au démarrage et à la montée en puissance de nouveaux projets comme celui de gaz naturel liquéfié Yamal, en Russie.



Le groupe a ainsi passé la barre symbolique des 3 millions de barils par jour produits. Pour 2020, Total anticipe une croissance organique de sa production de plus de 2%.



"L'environnement pétrolier reste volatil compte tenu d'une incertitude sur la demande d'hydrocarbures liée aux perspectives sur la croissance économique mondiale et d'un contexte géopolitique instable", met en garde Total.(awp)