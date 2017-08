Schweiter enregistre une forte hausse du bénéfice

vendredi, 18.08.2017

Le bénéfice du fabricant zurichois de matériaux composites, Schweiter, a quadruplé.

Après la vente des activités de machines textiles (SSM) à Rieter, Schweiter s'est recentré exclusivement autour des matériaux composites. (Keystone)

Schweiter Technologies a vu son bénéfice net presque quadrupler en raison d'effets uniques au premier semestre. Pour la suite de l'année, le spécialiste des matériaux composites prévoit une progression des ventes et un résultat opérationnel s'inscrivant "au minimum" au même niveau qu'au premier semestre, indique vendredi le groupe de Horgen.

De janvier à juin, le chiffre d'affaires des activités poursuivies a avancé de 5% à 485,6 millions de francs, précise la société dans un communiqué. Après la vente des activités de machines textiles (SSM) à Rieter, Schweiter s'est recentré exclusivement autour des matériaux composites.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda), pour sa part, s'est inscrit à 52,6 millions de francs, soit un recul de 6%. La marge afférente a diminué à 10,8%, soit un recul 1,4 point de pourcentage sur un an. Le bénéfice net a par contre été presque multiplié par quatre à 129,5 millions, grâce à la vente de SSM.

Les résultats sont inférieurs au consensus AWP. Les analystes interrogés par AWP tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 489,3 millions et un Ebitda de 56,5 millions de francs.

3A Composites, l'unique division de l'entreprise après la vente des machines textiles SSM, a vu ses entrées de commandes s'étoffer à 505,7 millions de francs, soit une progression de 1,4%. Ses recettes ont été soutenues par les activités Display et Architecture en Europe et aux Etats-Unis. L'Ebitda de cette division a quant à lui diminué à 53,9 millions contre 57,9 millions il y a un an.

Progression des ventes attendue

Pour le deuxième semestre, le spécialiste des matériaux composites prévoit une progression des ventes et un résultat opérationnel s'inscrivant au minimum au même niveau qu'en première partie d'année. La demande pour les unités Display et Architecture devrait demeurer stable en Europe et aux Etats-Unis, tandis que le relèvement sélectif des prix de vente devrait avoir un impact positif sur la rentabilité.

En Asie, les activités d'Architecture devraient pour leur part connaître une certaine reprise et les activités de matières de base progresser nettement. Lors d'une conférence de presse, le directeur général (CEO) Heinz Baumgartner a précisé s'attendre à une hausse des recettes des activités d'Architecture en Chine.

Le chiffre d'affaires et les entrées de commandes de la division 3A Composites sont solides, commente Baader Helvea. L'analyste relève aussi que l'Ebitda a manqué le coche en raison d'effets uniques liés à la vente des activités de machines textiles et l'acquisition de l'irlandais Athlone.

Le retard pris dans le relèvement des prix en raison de la hausse des matières premières a également influencé négativement les marges, soutient le courtier genevois. Cet impact négatif devrait cependant s'atténuer au deuxième semestre. La consolidation d'Athlone devrait aussi soutenir les résultats du groupe.

UBS estime pour sa part que le consensus de résultat pour Schweiter risque d'être abaissé de 5% à 10%. En outre, les investisseurs ne devraient pas apprécier les faibles entrées de commandes, écrit la première banque helvétique.

A 12h00, l'action Schweiter perdait 4% à 1171 francs, dans un indice élargi SPI en baisse de 0,93%. (awp)