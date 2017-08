La rentabilité d'Elma multipliée par neuf

Le bénéfice du fabricant de produits électronique, Elma, a réalisé une forte hausse de 1,5 millions de francs suisses.

La première partie de l'année dernière avait été marquée par des retards dans les projets de clients importants, notamment aux Etats-Unis. (Keystone)

Le fabricant de produits électroniques Elma a réalisé au premier semestre un bénéfice net en forte hausse à 1,5 millions de francs, après seulement 0,2 millions un an plus tôt, confirmant les chiffres divulgués mi-juin. La direction anticipe une évolution positive de la demande pour la suite de l'année.

Les entrées de commandes ont progressé de 6,6% à 74,4 millions et le chiffre d'affaires s'est amélioré de 12,4% à 69,1 millions, a détaillé mardi l'entreprise de Wetzikon dans un communiqué.

Au niveau de la rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) a été multiplié par près de neuf à 2,6 millions de francs suisses, pour une marge à 3,7% contre 0,5% au premier semestre 2016, selon le rapport semestriel.

Alors que la première partie de l'année dernière avait été marquée par des retards dans les projets de clients importants, notamment aux Etats-Unis, la marche des affaires s'est améliorée en 2e partie d'année et cette tendance s'est poursuivie en 2017.

Le second semestre devrait se poursuivre sur la lancée du premier avec une demande "positive". L'objectif de la direction sur l'exercice consiste en une "nette amélioration" du chiffre d'affaires et du bénéfice net, sans plus de précision. (awp)