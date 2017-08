Galenica accroît ses ventes et ses gains au 1er semestre

mardi, 08.08.2017

Le bénéfice de Galenica a atteint 57, 9 millions, malgré des charges de 6,3 millions. Le chiffre d'affaires, quand à lui, a augmenté de 6,8%.

La performance affichée décoiffe les attentes des analystes. (Keystone)

Galenica a généré sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 1,62 milliards de francs suisses, en hausse de 6,8% sur une base de comparaison pro-forma. Le bénéfice net s'est envolé de plus de moitié à 57,9 millions, en dépit d'une charge exceptionnelle de 6,3 millions. La direction confirme et détaille les perspectives brossées pour l'ensemble de l'exercice.

Sur le plan opérationnel, l'excédent d'exploitation (Ebit) de l'exploitant de pharmacies et grossiste pour centres de soins, coté sur SIX depuis le 7 avril, a enflé de 17,6% à 71,5 millions de francs suisses.

La performance affichée décoiffe les attentes des analystes consultés par AWP sur quasiment tous les fronts. Les projections de revenus étaient plafonnées à 1,60 milliards de francs suisses, d'Ebit à 71,6 millions de francs suisses et de bénéfice net à 56,0 millions de francs suisses.

Le groupe bernois entend maintenir son rythme de croissance sur la seconde moitié de l'exercice et améliorer sa rentabilité opérationnelle de 7% à 12%. L'objectif d'Ebit intègre désormais le débours exceptionnel de 7,0 millions, exclu des perspectives présentées précédemment.

Le conseil d'administration compte toujours proposer aux actionnaires 80 millions de francs suisses au titre de dividende pour l'année en cours. (awp)