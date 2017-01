Le baromètre conjoncturel du KOF déçoit en janvier, reste positif

Le baromètre conjoncturel compilé par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) s'établit pour le mois de janvier à 101,7 points, contre encore 102,2 points en décembre. L'indicateur se situe toutefois toujours de justesse au delà de sa moyenne sur le long terme, souligne l'analyse périodique publiée lundi.



Les économistes consultés par AWP anticipaient une amélioration, articulant des valeurs comprises entre 102,4 et 105,2 points.



Les branches de la construction et exportatrices affichent une embellie, plus que compensée toutefois par l'accès de pessimisme pour le secteur financier, la consommation privée et surtout l'hôtellerie-restauration.



Les indications pour le domaine industriel, mitigées, se neutralisent. Produits chimiques et métalliques progressent, tandis que le textile marque le pas. Le secteur est devenu plus concurrentiel dans l'ensemble, mais les projections de revenus ont quelque peu été revues à la baisse. - (awp)