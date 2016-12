Perspectives plus tendues sur le marché de l'emploi

mardi, 13.12.2016

Le baromètre de l'emploi compilé par Manpower indique une prévision négative au 1er trimestre 2017 de la part des employeurs, pour la première fois au cours des deux dernières années. La prévision nette d'emploi, corrigée des variations saisonnières, s'établit à -2%, en baisse de 3 points en comparaison trimestrielle et annuelle, a indiqué mardi le spécialiste du placement de personnel dans un communiqué.



Sur les 750 employeurs interrogés, 2% prévoient une augmentation des effectifs, 5% une diminution, 91% n'envisagent aucun changement et 2% ne savent pas encore.



L'optimisme relatif et modéré qui a prévalu en 2016 semble être entravé par les "nombreuses incertitudes qui planent sur les entreprises", notamment celle relative à la mise en œuvre de l'initiative contre l'immigration de masse et celle qui a trait à la réforme de l'imposition des entreprises.



"Ces éléments entraînent des inquiétudes qui se reflètent très probablement dans une diminution de la confiance des employeurs en Suisse", a commenté Herbert Beuchat, directeur général par intérim de Manpower Suisse.



Les résultats par secteur et par région font état de fortes disparités du niveau de confiance des employeurs. Ces derniers se montrent les plus optimistes dans la branche Hôtellerie et restauration (+9%). L'industrie extractive (-6%) présente les perspectives les plus basses au prochain trimestre et le secteur de l'industrie manufacturière (-4%) affiche la baisse la plus marquée en comparaison annuelle. Dans la finance, les assurances, l'immobilier et les services aux entreprises (+4%), les perspectives des employeurs sont positives pour le sixième trimestre consécutif.



Sur les sept régions sondées, deux annoncent des perspectives de recrutement positives pour janvier à mars 2017: les employeurs de la région Zurich (+5%) restent les plus optimistes et ceux de Suisse orientale (+1%) le sont également. A l'inverse, l'Espace Mittelland et la Suisse centrale affichent les perspectives les moins favorables (-4%). Les grandes entreprises sont plus optimistes que les petites.



Concernant les perspectives d'embauches dans les pays voisins, l'Allemagne (+7%) est le plus optimiste. La France (+2%) affiche le même résultat pour le troisième trimestre consécutif, tandis que les employeurs italiens (0%) marquent le pas. Sur les 25 pays de la région Emea, seule la Suisse enregistre un résultat négatif au prochain trimestre, précise le communiqué. - (awp)