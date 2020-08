Nouveau rebond marqué pour le baromètre conjoncturel du KOF en août

vendredi, 28.08.2020

Le baromètre conjoncturel du KOF a progressé de 24,2 points à 110,2 points en août. Production, hôtellerie et restauration, ainsi que la demande étrangère, ont servi de moteurs à cette reprise.

Hôtellerie et restauration ont servi de moteurs à cette reprise.(Keystone)

Le baromètre économique du Centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) affiche en août une nouvelle progression notable, de 24,2 points à 110,2 points.



Les auteurs de l'étude périodique soulignent que ce nouveau rebond équivaut presque au record affiché un mois plus tôt, mais que le décrochage du printemps constituait aussi le pire plongeon depuis les balbutiements de cet indicateur au début des années nonante.



Production, hôtellerie et restauration, ainsi que la demande étrangère, ont servi de moteurs à cette reprise, de même que dans une moindre mesure les services financiers et d'assurance. Le secteur de la construction en revanche a subi une modeste dégradation.



Au sein de la catégorie production, les métaux, la chimie ainsi que les domaines électriques et textiles ont bénéficié d'une embellie particulièrement marquée.(AWP)