Des nuages s'amoncellent pour les perspectives économiques suisses

vendredi, 30.10.2020

Le baromètre conjoncturel du KOF a cédé 3,5 points à 106,6 points en octobre par rapport au mois précédent. Une détérioration de la situation économique semble de nouveau se profiler.

Au sein du secteur industriel, les branches électronique, alimentaire et métal montrent plus de faiblesses que les autres.(Keystone)

Après une reprise de l'économie suisse ces derniers mois, une détérioration de la situation semble de nouveau se profiler dans un contexte marqué par une recrudescence des cas de contamination au coronavirus, d'après le baromètre conjoncturel de l'institut KOF.



Cet indicateur macro-économique très suivi, qui permet d'anticiper l'évolution économique future, a cédé 3,5 points à 106,6 points en octobre par rapport au mois précédent, indique vendredi un communiqué de l'institut zurichois. Après une forte baisse au plus fort de la crise sanitaire, ce baromètre avait progressivement gagné du terrain.



Les chiffres publiés sont inférieurs aux attentes des économistes interrogés par l'agence AWP. Ces derniers l'attendaient entre 107 et 110 points.



Le repli de cet indicateur est imputable à certaines secteurs économiques en particulier à savoir les services, l'hôtellerie et la restauration et la demande à l'étranger. Par ailleurs, le sous-indicateur de l'industrie manufacturière est également en baisse.



Au sein du secteur industriel, les branches électronique, alimentaire et métal montrent plus de faiblesses que les autres.



La consommation privée et la construction en revanche sont restées quasi-stables par rapport au mois précédent, tout comme les secteurs chimie et pharma.(AWP)