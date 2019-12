KOF: le moral des milieux économiques au plus bas depuis 2015

vendredi, 29.11.2019

Le baromètre conjoncturel de l'institut KOF, qui recense les attentes en matière de développement conjoncturel, a chuté en novembre au plus bas depuis 2015.

L'indicateur du KOF s'est ainsi établi en baisse de 1,8 à 93,0 points pendant le mois sous revue.(Pixabay)

Le moral des milieux économiques suisses semble être au plus bas. Le baromètre conjoncturel de l'institut KOF, qui recense les attentes en matière de développement conjoncturel, a chuté en novembre au plus bas depuis 2015.



L'indicateur du KOF s'est ainsi établi en baisse de 1,8 à 93,0 points pendant le mois sous revue, a indiqué vendredi l'institut de recherche économique dans un communiqué.



"Les perspectives pour l'économie suisse demeurent contenues", ont averti les spécialistes. L'indice a été tiré à la baisse par l'ensemble des secteurs, mais plus particulièrement par la restauration, les banques et les assureurs.



La demande étrangère et dans les services a également faibli, alors que le secteur manufacturier a affiché une certaine stabilité, a affirmé le KOF dans son sondage mensuel.(awp)