KOF: les perspectives économiques suisses s'éclaircissent

jeudi, 30.07.2020

Le baromètre conjoncturel de l'institut KOF a affiché en juillet un rebond historique, que les économistes nuancent toutefois.

Une éclaircie semble se dessiner pour l'économie suisse, mise à rude épreuve par la pandémie de coronavirus. Le baromètre conjoncturel de l'institut KOF, très suivi, qui permet d'anticiper l'évolution économique future, a fortement progressé en juillet à 85,7 points, contre seulement 60,6 points le mois précédent.



En juin, le baromètre KOF avait déjà repris 11 points. Mais d'un pic à 101,7 points en février, il s'était effondré à 49,6 points en mai sous l'effet de la pandémie de coronavirus et du confinement.



Les spécialistes de l'institut avertissent cependant que la valeur enregistrée en juillet reste largement inférieure à la moyenne et que les perspectives pour l'économie suisse "demeurent mitigées".



Dans l'immédiat, la reprise est portée par l'industrie de transformation, les autres services et la demande en provenance de l'étranger. Dans une moindre mesure, la consommation privée, la construction, la finance et l'assurance ont également contribué positivement.(AWP)