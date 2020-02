Le Salon International des Inventions reporté en raison du coronavirus

lundi, 17.02.2020

Le 48e Salon International des Inventions, qui devait se tenir à Palexpo du 25 au 29 mars, est reporté en septembre. La faute à l’épidémie de coronavirus qui sévit en Asie, continent très largement représenté au salon.

Le 48e Salon International des Inventions devait avoir lieu du 25 au 29 mars.(Keystone)

Le 48e Salon International des Inventions, se tenant habituellement du 25 au 29 mars, est reporté au mois de septembre en raison du coronavirus. Le continent asiatique est très largement représenté au salon avec une forte présence d’inventions en provenance de Chine et d’Hong Kong. Près de 50% des exposants proviennent du continent asiatique, dont un tiers de Chine et un tiers de Hong Kong.

L’obtention des visas et la planification du voyage pour Genève par voie aérienne devenant de plus en plus difficile pour les inventeurs du monde entier, la direction du Salon a décidé de reporter la manifestation en septembre.

«Nous ne pouvons imaginer ouvrir un Salon qui ne représente pas la mission que l’on poursuit depuis de nombreuses années, à savoir être une plateforme de visibilité pour les inventions du monde entier, mission pour laquelle l’OMPI nous accorde son patronage» a déclaré Gaëlle Grosjean, directrice du Salon International des Inventions.

Le Salon du Climat, invité du Salon International des Inventions, est bien entendu également reporté au mois de septembre. La manifestation se tiendra donc à Palexpo du 16 au 20 septembre 2020.