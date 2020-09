Laura Meyer devient CEO d'Hotelplan Group

Le 1er janvier prochain, Laura Meyer prendra la succession de Thomas Stirnimann, CEO d’Hotelplan Group.

Laura Meyer est membre du conseil d’administration d’Hotelplan Group depuis 2018.

Laura Meyer sera la nouvelle CEO d’Hotelplan Group. En sa qualité de membre du conseil d’administration, elle connaît déjà parfaitement le voyagiste et pourra s’appuyer, pour forger l’avenir du groupe Hotelplan, sur sa vaste expérience numérique et entrepreneuriale. Laura Meyer succédera début 2021 à Thomas Stirnimann, 58 ans, qui dirigeait le groupe depuis huit ans et vient d’être nommé au conseil d’administration.

À 39 ans, Laura Meyer est titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université de Zurich et d’un Master in Business Administration de l’INSEAD. Depuis 2015, elle a officié comme Executive, puis comme Managing Director et Head of Digital Distribution & Analytics au sein d’UBS Switzerland AG.