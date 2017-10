L’avocat zurichois Dr. Andreas Meili rejoint le Conseil d’administration de MediaGo Conseil S.A.

mercredi, 11.10.2017

Dr. Andreas Meili.

L’Assemblée générale des actionnaires de MediaGo Conseil S.A. a nommé l’avocat zurichois Dr. Andreas Meili en tant que nouveau membre de son Conseil d’administration. Une nomination qui intervient dans le cadre de la mise en place d’une stratégie de fort développement en Suisse alémanique pour MediaGo, société romande spécialisée dans la gestion de médias et le marketing digital.

Les domaines d’activités d’Andreas Meili sont principalement la loi sur les médias, les télécommunications, la publicité, les entreprises, les contrats, la propriété intellectuelle et l’informatique. Il est à l’origine de nombreuses publications traitant du secteur des médias.

Avant de fonder son étude Meili l Pfortmüller, Andreas Meili était membre du Comité exécutif du groupe Tamedia auprès duquel il a été directeur des médias électroniques, et directeur des affaires juridiques; une fonction qui l’a amené à participer au développement du groupe en pilotant des acquisitions et des consolidations d’importance.



Andreas Meili est actuellement membre de plusieurs Conseils d’administration, dont celui de WerbeWeischer Schweiz, de Mediaprocessing et du Forum Suisse pour le Droit de la Communication. Il est également conférencier à la MAZ – L’Ecole suisse du journalisme - et à la Haute école zürichoise d’Art (ZHdK).



MediaGo, basée en Suisse romande, pourra ainsi bénéficier des compétences clés et du large réseau d’Andreas Meili, des atouts qui viendront soutenir l volonté de croissance de MediaGo Conseil S.A. en Suisse alémanique.