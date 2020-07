La Finma autorise les deux premiers organismes de surveillance

mardi, 07.07.2020

L'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers a délivré une autorisation de surveillance des gestionnaires de fortune et trustees à l'Organisme de surveillance des instituts financiers (OSIF), initié par l'ARIF, et à l'Organisation de surveillance financière (OSFIN), créé par OAD-FCT et PolyReg.

Christian Affolter



La Finma a pris des décisions dans le domaine des gestionnaires indépendants. (Keystone)

La Finma a communiqué mardi des décisions importantes dans le dossier de la surveillance des gestionnaires de fortune et trustees dans le cadre de la Loi sur les établissements financiers (LEFin) et de la Loi sur les services financiers (LSFin). Elle a approuvé les deux premiers organismes de...