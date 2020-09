Movu: Simone Kuhn succède à Laurent Decrue à la direction

jeudi, 03.09.2020

Laurent Decrue quitte son poste de directeur général de Movu. Il sera remplacé par Simon Kuhn, l'actuelle responsable des opérations.

Agée de 30 ans, Mme Kühn a rejoint Movu en 2015 avant d'en intégrer la direction générale il y a trois ans.

Un changement se dessine à la tête de Movu. Co-fondateur et directeur général de la plateforme de services en ligne pour les déménagements contrôlée par le groupe d'assurances Bâloise, Laurent Decrue quitte l'entreprise. L'actuelle responsable des opérations, Simone Kühn, lui succédera à compter du 1er octobre.



Agée de 30 ans, Mme Kühn a rejoint Movu en 2015 avant d'en intégrer la direction générale il y a trois ans, indique jeudi l'entreprise zurichoise fondée en 2014 et détenue par le groupe Bâloise depuis 2017. Ces dernières années, elle a assumé la gestion de l'expansion et de la professionnalisation des domaines opérationnels de la firme.



Selon le communiqué, M. Decrue, lequel a fondé Movu avec le président Nicolas Bürer ainsi que Nenad Nikolic, entend réorienter son activité après sept ans de travail de développement avec la plateforme zurichoise.



Depuis sa fondation, la société qui met en relation via son site internet des personnes préparant un déménagement avec des entreprises de la branche, a accompagné plus de 35'000 clients.(AWP)