Zurich Insurance: forte hausse du bénéfice net en 2016

jeudi, 09.02.2017

L'assureur Zurich Insurance est parvenu l'année dernière à faire fortement progresser sa rentabilité, malgré une quasi stagnation du volume d'affaire

Le volume d'affaires total du groupe s'est marginalement replié.

Le dividende de l'assureur Zurich Insurance a été maintenu au niveau de l'année précédente. La direction s'est déclarée optimiste de pouvoir atteindre les objectifs financiers.

Le volume d'affaires total du groupe s'est marginalement replié de 0,1% à 67,9 mrd USD en 2016, tandis que le résultat d'exploitation (BOP) a bondi de 55% à 4,53 mrd. Le bénéfice net s'est quant à lui envolé de 74% à 3,21 mrd sur la période, a précisé Zurich Insurance.

L'assureur a expliqué avoir profité d'une amélioration de la rentabilité dans l'activité General Insurance et d'une "croissance continue" dans ses unités Global Life et Farmers. Le patron Mario Greco s'est ainsi félicité d'avoir réalisé des économies de 300 mio USD.

Ces chiffres sont plus ou moins conformes aux prévisions des analystes interrogés par AWP. Alors que le résultat d'exploitation a dépassé les 4,48 mrd USD anticipés en moyenne, le bénéfice net a manqué de peu les 3,27 mrd attendus. Le ratio combiné était quant à lui attendu à 98,2%.

Zurich Insurance va proposer de verser un dividende de 17 CHF par action au titre de 2016, un montant inchangé par rapport à l'exercice précédent.

La division General Insurance (assurance dommage) a presque triplé son bénéfice d'exploitation à 2,4 mrd USD, alors que les primes brutes se sont repliées de 3% à 33,1 mrd. Hors effet de changes, elles ont stagné. L'assureur explique ce repli par une focalisation sur la rentabilité et une réorientation géographique avec une sortie des marchés sud-africain et marocain. Le nombre restreint de catastrophes naturelles a quant à lui permis d'abaisser le ratio combiné à 98,4%, contre 103,6% en 2015.

Global Life (assurance-vie) a pour sa part vu ses primes brutes croître de 5% (+10% hors effet des monnaies) à 30,3 mrd USD, le résultat opérationnel montant de 3% (+9%) à 1,3 mrd. Cette division a enregistré une croissance en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique latine qui a compensé la faiblesse nord-américaine.

Quant à l'unité Farmers, elle a dégagé des primes brutes de 1,6 mrd USD, en baisse de 26%, ainsi qu'un résultat d'exploitation de 1,5 mrd (+7%).

La direction s'est déclarée convaincue d'atteindre ses objectifs financiers d'ici 2019, soit un rendement de l'excédent d'exploitation (Bopat ROE) supérieur à 12%, contre 11,6% en 2016, des liquidités de 9,5 mrd USD et un taux de fonds propres ("Zurich Economic Capital Model", Z-ECM) entre 100% et 120%. Ce dernier a atteint 122% fin 2016. (awp)