Helvetia Assurances se désengage de la jeune pousse Adresta

mardi, 21.04.2020

L'assureur Helvetia rend la jeune pousse Adresta indépendante, lancée dans le cadre de son programme Kickbox.

Helvetia ne fournit pas de détail sur l'opération.(Keystone)

L'assureur Helvetia s'est désengagé de la jeune pousse Adresta. Celle-ci avait été lancée dans le cadre de son programme Kickbox par un collaborateur, selon un communiqué publié mardi.

L'entreprise numérise toutes les étapes importantes du cycle de vie d'une montre et les rend accessibles aux fabricants, détaillants et acheteurs via la technologie de la blockchain. "Cela permet d'éliminer les contrefaçons et les marchandises dérobées et d'accroître la transparence sur le marché horloger", d'après le communiqué.



Helvetia "peut ainsi continuer à développer son coeur de métier, viabiliser de nouveaux modèles d'affaires et utiliser des innovations de manière ciblée", a expliqué Martin Tschopp, responsable du développement de l'entreprise au sein du groupe Helvetia, cité dans le document.



