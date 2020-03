Allianz Suisse débourse 200 millions pour un complexe à Genève

lundi, 09.03.2020

L'assureur Allianz Suisse s'est emparé du projet immobilier "Les Hauts du Château", situé dans la commune genevoise de Bellevue, pour un montant de 200 millions de francs.

Le complexe "Les Hauts du Château" sera situé à proximité de la gare de Bellevue, elle-même à six minutes en train de la gare de Genève.(Keystone)

Les travaux du complexe immobilier de l'assureur Allianz Suisse ont déjà débuté. Il comporte 300 appartements pour 20'000 mètres carrés de surface locative. La livraison est attendue pour 2022.



"Cet investissement, le plus important jamais réalisé par Allianz Real Estate en Suisse à ce jour, offre un rendement attractif et contribuera à renforcer notre position à Genève, un emplacement stratégique", indique lundi Martin Kaleja, directeur général d'Allianz Suisse Immobilier, cité dans un communiqué.



L'assureur vante les vertus écologiques du projet, construit en respectant le label Minergie P. Le complexe "Les Hauts du Château" sera situé à proximité de la gare de Bellevue, elle-même à six minutes en train de la gare de Genève. A en croire Allianz, les futurs locataires pourront se déplacer facilement sans moyen de transport privé.



Allianz Real Estate, unité spécialisée dans l'investissement immobilier, présente un portefeuille d'une valeur de 5 milliards de francs. Au cours des cinq dernières années, l'assureur a déboursé plus de 500 millions pour des projets résidentiels dans des villes comme Zurich, Berne, Winterthour et La Tour-de-Peilz, près de Vevey.(awp)