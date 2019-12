L'association Libra fonde une nouvelle société à Genève

jeudi, 12.12.2019

L'association Libra vient de fonder une deuxième société dans la Cité de Calvin, Libra Networks II.

Le projet de cryptomonnaie Libra, initié par le réseau social Facebook, continue de tisser sa toile à Genève.(Keystone)

Le projet de cryptomonnaie Libra, initié par le réseau social Facebook, continue de tisser sa toile à Genève. L'association en charge du développement de cette devise virtuelle vient de fonder une deuxième société dans la Cité de Calvin, Libra Networks II.



L'entreprise a vu le jour il y a une semaine, selon les indications fournies par le registre du commerce qui viennent confirmer une information de la Handelszeitung. Son but est de fournir des services dans la finance et la technologie, ainsi que le développement et la production de logiciels et d'infrastructures.



Libra Networks II sera active dans l'investissement, les paiements, le financement, la gestion d'identité, l'analyse de données, les méga-données ("big data"), les bases de données distribuées ("blockchain") et d'autres technologies, selon les statuts de cette société.



Le seul et unique actionnaire est Libra Association, qui avait créé en mai une autre entité, Libra Networks, elle aussi établie au Quai de l'Ile à Genève et poursuivant les mêmes objectifs.



Les deux sociétés sont dirigées par le Français Bertrand Perez, un ancien de la plateforme de paiement Paypal propulsé à la tête de Libra Association en mai dernier.(awp)