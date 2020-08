MCH: James Murdoch élu au Conseil d'administration

lundi, 03.08.2020

L’assemblée générale extraordinaire de MCH a approuvé toutes les propositions du Conseil d’administration. La voie est libre pour l'augmentation de capital.

James Murdoch, à droite intègre le Conseil d'administration de MCH. (Keystone)

Les actionnaires de MCH ont clairement approuvé toutes les propositions du Conseil d’administration lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 août 2020. Un total de 848 actionnaires représentant 91,2 % de la valeur nominale des actions ont voté par écrit sur les propositions du Conseil d’administration. Ils ont approuvé, avec plus de 70 % des voix, l’opting-up qui permet à Lupa Systems de détenir une participation allant jusqu’à 49 %, ainsi que les deux augmentations de capital d’un montant total de 104,5 millions de francs. En outre, ils ont élu James Murdoch, Jeffrey Palker et Eleni Lionaki comme nouveaux membres du Conseil d’administration avec 78 à 86 % de votes favorables. Les modifications des statuts concernant la future composition du Conseil d’administration et la levée de la restriction à la transmissibilité ont été approuvées à plus de 95 %.

Le 31 juillet 2020, LLB Swiss Investment AG a soumis une motion supplémentaire qui demandait que la levée de la restriction à la transmissibilité soit mise en œuvre sans réserve d’approbation des autres points de l’ordre du jour. Avec les instructions correspondantes au représentant indépendant dans le cas de motions supplémentaires des actionnaires, celle-ci a été clairement rejetée.

«La majorité des actionnaires ont reconnu que ce paquet complet était absolument nécessaire pour assurer l’avenir de l’entreprise,» a déclaré Ulrich Vischer, Président du Conseil d’administration, à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire. «Nous sommes soulagés d’avoir le soutien de nos actionnaires, qui ont exprimé leur intérêt pour les intérêts de l’entreprise, de nos parties prenantes ainsi que des régions économiques de Bâle et de Zurich.»

Bernd Stadlwieser, CEO de MCH Group a souligné: «En approuvant les propositions du Conseil d’administration, les actionnaires ont exprimé leur soutien à la fois au paquet de mesures visant à surmonter la crise de coronavirus et à la réorientation stratégique. Les mesures doivent maintenant être mises en œuvre sans plus tarder et les équipes doivent pouvoir se concentrer dessus à 100 %. Je serais heureux que les quelques actionnaires qui ont un avis différent respectent les résultats de l’assemblée générale extraordinaire et travaillent désormais avec nous dans la même direction.»

«Nous sommes très heureux que, par leurs décisions, nos futurs coactionnaires aient donné le feu vert pour que Lupa Systems entre au capital de MCH Group», s’est réjoui James Murdoch, CEO et fondateur de Lupa Systems. «Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, en tant qu’investisseur de référence à long terme et membre du Conseil d’administration, pour contribuer au redressement et au progrès stratégique de l’entreprise, et pour justifier la confiance qui nous a été accordée.»

Le Conseil d’administration va maintenant prendre les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre le paquet de mesures conformément au mandat donné par l’assemblée générale. Il travaillera à faire en sorte que les questions juridiques en suspens soient réglées le plus rapidement possible et que la réalisation des mesures décidées par les actionnaires puisse être engagée.