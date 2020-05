L'art de l'analyse ESG

lundi, 25.05.2020

Andrea Astone*



Andrea Astone, directeur de BMO Global Asset Management.

L’analyse des facteurs ESG va bien au-delà des chiffres ou des simples notes. Or, le secteur de la notation ESG s'est développé à un point tel que l’on doit s’interroger sur son rôle. Son impact sur l’allocation des capitaux pourrait en effet devenir très important à l’avenir, similaire à celui des agences de notation financières.

Ces dernières effectuent des analyses ESG sophistiquées des entreprises, des fonds de placement et des gérants, mais leurs travaux n’aboutissent finalement qu’à des notes qui ne sont pas en mesure de refléter tous les impacts environnementaux et sociétaux. Car contrairement à l'analyse financière, l'analyse ESG est très récente et repose sur une vision subjective des problèmes. En d’autres termes, il s’agit plus d’un art que d’une science.

La situation est devenue si complexe que l’on se trouve confronté à des notations en cascade: le professionnel de l’investissement note les entreprises sur la base de ses propres critères, il est à son tour noté par des agences qui disposent de leurs propres grilles de notation, puis ces agences sont évaluées des observateurs externes et des chercheurs. On peut donc légitimement s’interroger sur le but de cette surveillance qui ne semble devoir être justifiée que par la hausse permanente du nombre de véhicules durables ou responsables.

Dans un tel contexte, il est difficile de séparer le bon grain de l’ivraie, raison pour laquelle le secteur est en quête d’arbitres impartiaux. Les régulateurs et les agences de notation pourraient être en mesure de jouer ce rôle. Les premiers s’intéressent d’ailleurs à cette problématique et, en Europe, des normes et critères minimaux ont été introduits pour les fonds de placement dits «durables» dans le cadre de la taxonomie.

En ce qui concerne les agences de notation, les plus importantes sont MSCI ESG, FTSE Russell's ESG Ratings, Sustainalytics (détenue en partie par Morningstar) et RobecoSam (récemment acquise par S&P). Toutes ces agences notent les entreprises sur la base de leurs propres paramètres. Bien que l’amélioration des données publiées soit souhaitable, il est à craindre qu’une sélection de fonds ou d'actions basée uniquement sur leurs notations n'améliore pas les résultats de l’investissement.

Une première difficulté provient de la crédibilité des informations. En comparant les données relatives aux entreprises détenues dans nos portefeuilles à celles émanant des agences de notation, force a été de constater qu’un certain nombre d’entre elles étaient erronées ou obsolètes, ce qui avait pour conséquence un abaissement infondé des notations.

Un deuxième obstacle vient de la pertinence des données recueillies. Prenons l’exemple des banques, leurs émissions directes et leur empreinte carbone sont certes importantes, mais elles le sont bien moins que leur politique de prêts, notamment lorsqu’il s’agit de financer des projets liés au secteur du charbon ou qui ne respectent pas les normes environnementales minimales. Cependant, la plupart des agences de notation ne semblent pas disposer des ressources nécessaires pour prendre en compte ce type de problématique pourtant très pertinente du point de vue durabilité.

Un troisième sujet de préoccupation a trait à la comparabilité des données recueillies, notamment dans les pays émergents. Souvent, les entreprises de ces pays sont davantage focalisées sur le développement de leurs affaires que sur la fourniture de données satisfaisant aux besoins des agences de notation. Il est évident que l’évaluation des facteurs ESG ne peut pas être limitée à cocher des cases. Elle comporte nécessairement des éléments subjectifs. Les ignorer, c’est oublier que l’enfer est pavé de bonnes intentions.

* Directeur, BMO Global Asset Management