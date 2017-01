L'armée américaine troque ses pistolets Beretta contre des Sig Sauer

vendredi, 20.01.2017

L'armée de terre américaine (US Army) va remplacer les pistolets italiens Beretta qui équipaient ses troupes par des pistolets du constructeur germano-suisse Sig Sauer, dans un contrat qui pourra aller jusqu'à 580 millions de dollars.

Le pistolet Sig Sauer, basé sur le modèle commercial P320 l'a emporté au terme d'une compétition avec plusieurs rivaux.

L'armée de terre américaine (US Army) va remplacer les pistolets italiens Beretta qui équipaient ses troupes par des pistolets du constructeur germano-suisse Sig Sauer, dans un contrat qui pourra aller jusqu'à 580 millions de dollars, a-t-elle annoncé dans un communiqué.



Sig Sauer "fournira les pistolets, des accessoires et des munitions pour un contrat qui sera plafonné à 580 millions de dollars", a indiqué l'US Army dans un communiqué.



Le pistolet Sig Sauer, basé sur le modèle commercial P320 l'a emporté au terme d'une compétition avec plusieurs rivaux.



Il va maintenant faire l'objet de tests opérationnels et son déploiement "devrait commencer en 2017", a indiqué l'armée de terre.



Le pistolet Beretta utilisé jusqu'à maintenant, le M9, était en service depuis 1985. - (awp)