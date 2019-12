L’entreprise genevoise Bulbee App récompensée à Dubaï

mardi, 17.12.2019

L’application mobile dédiée au soutien scolaire a reçu mardi la distinction «Top 100 Leaders in Education» par le Global Forum of Education and Learning (GFEL).

Matteo Ianni



Dina Mottiez, cofondatrice de Bulbee.

C’est une jolie consécration pour Bulbee. Lancée en 2017 par la Genevoise Dina Mottiez, l’application mobile dédiée au soutien scolaire a reçu mardi la distinction «Top 100 Leaders in Education» par le Global Forum of Education and Learning (GFEL). Cette institution organisait sa première...