Tinder va introduire la vidéo sur son application de rencontres

mercredi, 06.05.2020

Tinder, l'une des applications de rencontres les plus populaires, s'apprête à fournir à ses utilisateurs une fonctionnalité de chat vidéo qui ouvrira la voie aux rencontres vidéo. Une porte ouverte aux abus, selon The Verge.

MH



Match Group a signalé une augmentation des femmes de moins de 30 ans parmi les utilisateurs de Tinder.(Keystone)

L’application de rencontres populaire Tinder va donner la possibilité à ses utilisateurs de passer des appels vidéo privés. La nouvelle fonctionnalité ne remplacera pas les chats par des messages texte, mais est destinée à les compléter, a annoncé son propriétaire MatchGroup dans le cadre de la publication des résultats.

Cependant, cette nouvelle fonctionnalité est la porte ouverte à de nouveaux abus, comme le souligne The Verge. Le harcèlement et les abus peuvent être difficiles à détecter sur vidéo, contrairement à la messagerie texte. Mais il est probable que Tinder soit en train de construire son propre système de détection d'images offensantes ou se tournera vers un tiers pour en fournir un.

Côté résultats, Match Group a signalé une augmentation des femmes de moins de 30 ans parmi les utilisateurs de Tinder. La société a également enregistré une baisse du nombre d'utilisateurs payants pour la première fois de février à mars, bien que les chiffres soient encore plus élevés que l'an dernier à cette époque.

Bien que les applications de rencontres apportent des modifications à leur produit dans le but de garder les gens en couple, le plein impact de la pandémie sur les rencontres se verra probablement plus tard cette année. Si les ordonnances de verrouillage restent en vigueur dans le monde entier, il est possible que les gens abandonnent les fréquentations jusqu'à ce qu'ils puissent se rencontrer en personne.