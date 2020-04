STIMIT veut donner aux patients atteints du Covid-19 le moyen de respirer

mercredi, 01.04.2020

L’appareil de la start-up aide les malades en soins intensifs à maintenir leurs muscles respiratoires en fonction en stimulant leur diaphragme. Elle vient de recevoir 150.000 francs de Venture Kick.

SM



Peter Frei, Oliver Müller, Ronja Bruhn et Hans Pargger. L’équipe entrepreneuriale de la jeune société veut concrétiser son projet pilote, sans perte de temps.

A Nidau, dans le canton de Berne, la jeune entreprise SIMIT cherche à aider les patients hospitalisés pour insuffisance respiratoire à se rétablir plus rapidement. Son appareil maintient en fonction des muscles de la respiration des individus en soins intensifs ventilés. Le but est de minimiser les lésions pulmonaires potentiellement mortelles dues au soutien mécanique et d’en raccourcir la durée. «Actuellement, nous nous concentrons sur la mise sur le marché de notre appareil de stimulation respiratoire. Nous ne devons pas perdre de temps», déclare la cofondatrice et CEO de la medtech, Ronja Bruhn.



Afin d’accélérer l’émergence de ce dispositif médical qui répond à un besoin crucial en ce temps de pandémie, Venture Kick a accordé une enveloppe de 150.000 francs à la start-up. Sous la forme d’un «Kick Joker», le premier jamais décerné par l’organisation de soutien, ce montant doit aider STIMIT dans la conduite de son projet pilote. «Le support supplémentaire de Venture Kick arrive au bon moment. Il nous permet de hâter nos développements thérapeutiques et la mise sur le marché de notre technologie. Notre objectif maintenant est d'améliorer nos résultats et de traiter plus de patients en moins de temps», ajoute l’ingénieure en mécanique.

Le premier design fonctionnel de la solution est prêt. Reste maintenant à établir des preuves cliniques de son efficacité, dans les mois à venir. «Nous sommes en contact étroit avec les organismes de certifications de l’Union européenne et des États-Unis, pour nous assurer de ne pas perdre de temps dans la mise à disposition de notre dispositif médical auprès des patients du monde entier.»

En Suisse, à peu près 5% des personnes infectées par le coronavirus font des complications graves dont un syndrome de détresse respiratoire aigu. Pris en charge aux soins intensifs, ces malades ont besoin du soutien mécanique d’une machine fonctionnant comme un soufflet. La durée de la ventilation chez ces patients est longue: douze jours en moyenne. Puis, le sevrage – le processus de libération des voies respiratoires de la ventilation mécanique – est difficile, chronophage et consommateur en personnel. Dans ce contexte, la solution de STIMIT veut permettre aux patients de respirer en activant, de manière non invasive, la fonction respiratoire du corps, par la stimulation du diaphragme. D’où le nom de l’entreprise, de l’anglais «stim it», pour «stimule-le».

