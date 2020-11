Migros s'attend à des ventes en ligne records

lundi, 23.11.2020

L'année 2020 sera plutôt bonne pour le groupe de grande distribution, selon son directeur général.

Migros possède notamment le distributeur de détail Denner. (Keystone)

Le géant suisse de la grande distribution Migros table sur une demande forte et soutenue dans le commerce en ligne, en raison du nouveau coronavirus. Son directeur général, Fabrice Zumbrunnen, s'attend à une bonne année en 2020 pour l'entreprise.

La logistique est un grand défi, explique-t-il dans un entretien diffusé lundi par les journaux du groupe de presse CH Media. Le "Black Friday" vendredi sera un premier test, explique M. Zumbrunnen, soulignant que Migros est prêt.Même s'il n'est pas encore clair comment les affaires vont se dérouler à Noël, 2020 sera une bonne année pour Migros,

ajoute-t-il. La situation serait encore meilleure sans la pandémie de Covid-19. Mais, poursuit-il, les effets positifs de la crise compensent pratiquement les effets négatifs.

Migros a créé cette année des centaines d'emplois dans l'e-commerce, selon M. Zumbrunnen. En parallèle, de nombreux postes ont été supprimés et des employés sont toujours au chômage partiel, déplore-t-il. Avec 90'000 employés, le géant de la distribution

est le plus grand employeur de Suisse. Une vague de licenciements n'est pas prévue, assure le responsable. Migros est un employeur fiable et stable, même en temps de

crise, précise-t-il. Selon lui, l'entreprise essaye de déplacer des collaborateurs de filiales, dont le chiffre d'affaires est en baisse, vers des secteurs d'activité en pleine expansion. (awp)